Зарипов надеется на обилие голов в матче КХЛ между "Ак Барсом" и "Салаватом" в Давосе

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Капитан казанского "Ак Барса" Данис Зарипов надеется, что матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Салаватом Юлаевым" в швейцарском Давосе пройдет с обилием голевых моментов и большим количеством заброшенных шайб. Об этом Зарипов рассказал журналистам.

Встреча состоится в понедельник в Давосе и начнется в 21:30 мск.

"КХЛ была бы интересна не только команда из Швейцарии, например, еще из Франции. Мы, как хоккеисты, не против делать такие выезды на две-три игры, но это прерогатива лиги. Надеюсь, что сегодня будет интересный хоккей с обилием моментов и голов", - отметил Зарипов.

"Арена по первому впечатлению очень уютная, как тут будет играться, пока затрудняюсь ответить. Думаю, что на эмоциях игра получится хорошей. В условиях высокогорья одну из главных ролей играет физическое состояние", - добавил капитан "Ак Барса".

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке.