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КХЛ

Квартальнов: матч КХЛ в Давосе должен пройти в праздничной атмосфере

Встреча между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" начнется в 21:30 мск
Главный "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" в швейцарском Давосе должна пройти в праздничной атмосфере. Такое мнение журналистам высказал главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

Матч состоится в понедельник и начнется в 21:30 мск.

"В дерби (матчи между казанским и уфимским клубами называются "Зелеными дерби" или "Татаро-башкирскими дерби" и рассматриваются как неглавное противостояние двух соседних республик - прим. ТАСС) воля и характер будут важными составляющими. Я здесь играл за "Давос" на Кубке Шпенглера, здесь потрясающая атмосфера. Сегодня на арене тоже должна быть атмосфера праздника", - сказал Квартальнов.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке.

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