Российский гонщик Смоляр проведет сезон 2020 года в "Формуле-3"

ТАСС, 23 декабря. Российский пилот Александр Смоляр в сезоне-2020 выступит в серии "Формула-3" в составе команды ART. Об этом сообщает пресс-служба программы развития российского автоспорта SMP Racing, членом которой является 18-летний гонщик.

В завершившемся сезоне Смоляр стал бронзовым призером Еврокубка "Формулы Рено". На его счету три победы, шесть вторых мест и одно третье.

"Я очень рад, что перехожу в "Формулу-3" и буду выступать в известной и опытной команде ART. Этот чемпионат станет для меня большим вызовом. Думаю, я впервые в жизни столкнусь с таким серьезным уровнем конкуренции. Я постараюсь соответствовать тем ожиданиям, которые возлагают на меня SMP Racing и ART", - сказал Смоляр.

Первый этап "Формулы-3" пройдет с 20 по 22 марта в Бахрейне.