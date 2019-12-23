{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер ХК "Салават Юлаев" отметил, что клуб нуждается в двух новых нападающих

Клубы КХЛ могут пополнять составы до 28 декабря

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. "Салават Юлаев" нуждается в приобретении двух нападающих до закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин.

Клубы КХЛ могут пополнять составы до 28 декабря.

"Нам нужны два нападающих, лучше один центральный и один крайний. Мы разговариваем, пытаемся, ищем, но пока сказать ничего не можем", - рассказал Цулыгин.

"Салават Юлаев" набрал 45 очков в 41 матче и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Реклама на ТАСС
Футбол в Англии
СМИ: Зидан желает видеть в "Реале" футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба
По мнению тренера "Реала", французский полузащитник может улучшить игру мадридцев в атаке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС