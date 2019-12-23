Тренер ХК "Салават Юлаев" отметил, что клуб нуждается в двух новых нападающих

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. "Салават Юлаев" нуждается в приобретении двух нападающих до закрытия трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин.

Клубы КХЛ могут пополнять составы до 28 декабря.

"Нам нужны два нападающих, лучше один центральный и один крайний. Мы разговариваем, пытаемся, ищем, но пока сказать ничего не можем", - рассказал Цулыгин.

"Салават Юлаев" набрал 45 очков в 41 матче и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.