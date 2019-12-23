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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжники Большунов и Непряева выступят на "Тур де Ски"

Соревнования пройдут с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 23 декабря. Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на "Тур де Ски". Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В составе мужской национальной команды также выступят Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Женскую сборную России, помимо Непряевой, представят Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко и Анна Нечаевская.

"Тур де Ски" пройдет в Швейцарии и Италии с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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