Лыжники Большунов и Непряева выступят на "Тур де Ски"

ТАСС, 23 декабря. Александр Большунов и Наталья Непряева вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на "Тур де Ски". Об этом сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.

В составе мужской национальной команды также выступят Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Женскую сборную России, помимо Непряевой, представят Диана Головань, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко и Анна Нечаевская.

"Тур де Ски" пройдет в Швейцарии и Италии с 28 декабря 2019 года по 5 января 2020 года.