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Футбол в Англии

СМИ: Зидан желает видеть в "Реале" футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба

По мнению тренера "Реала", французский полузащитник может улучшить игру мадридцев в атаке

ТАСС, 23 декабря. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан заинтересован в переходе в команду французского полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания, Зидан находится в постоянном контакте с Погба и его окружением. По мнению тренера "Реала", французский полузащитник может улучшить игру мадридцев в атаке и сумеет добавить агрессивных действий на поле.

22 декабря Погба провел первый матч за "Манчестер Юнайтед" после травмы, которую получил 30 сентября в матче с "Арсеналом" (1:1). В воскресенье "Манчестер" в гостях проиграл "Уотфорду" (0:2), Погба появился на поле на 64-й минуте, заменив англичанина Джесси Лингарда. Результативными действиями французский полузащитник не отметился.

В составе "Манчестер Юнайтед" Погба принял участие в шести матчах нынешнего сезона чемпионата Англии, в которых отдал две голевые передачи. По информации портала Transfermarkt, стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в €100 млн.

"Реал" после 18 туров занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 37 очков. Ближайший матч мадридцы проведут 4 января в гостях против "Хетафе".

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