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КХЛ

Клуб КХЛ "Локомотив" обменял Апалькова в московское "Динамо"

Клуб из Ярославля получил взамен денежную компенсацию

ТАСС, 23 декабря. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" объявил о переходе российского нападающего Даниила Апалькова. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

27-летний Апальков стал игроком "Динамо" в результате обмена с ярославским "Локомотивом", который взамен получил денежную компенсацию.

В составе ярославцев Апальков провел 31 матч в нынешнем сезоне КХЛ, набрав пять очков (одна шайба + четыре голевые передачи). За карьеру он провел 495 матчей в КХЛ, в которых заработал 199 (85+114) очков. В 2012 году в составе сборной России Апальков стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

После 40 матчей московское "Динамо" занимает третье место в Западной конференции, набрав 51 очко. В ближайшей игре, которая пройдет 25 декабря, динамовцы в гостях встретятся с ЦСКА.

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