Комитет РФС предложит на исполкоме инициативу об отчислениях с зарплаты игроков в ДЮСШ

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Комитет детско-юношеского футбола Российского футбольного союза (РФС) вынесет на заседание исполкома организации инициативу, согласно которой игрок будет отчислять в воспитавшую его детско-юношескую школу часть своей зарплаты. Об этом ТАСС рассказал заместитель председателя комитета, президент Московской федерации футбола Сергей Анохин.

Заседание исполкома РФС пройдет во вторник. Нынешний состав комитета, который возглавляет президент "Краснодара" Сергей Галицкий, был сформирован в апреле этого года.

"От комитета детско-юношеского футбола мы предлагаем платить детско-юношеским школам и тренерам, которые готовят игроков, 5% от дохода за первый год контракта. С этим предложением мы точно выйдем на исполком", - сказал Анохин.

С нынешнего года проводится чемпионат Юношеской футбольной лиги среди игроков до 17 лет, и у комитета есть ряд инициатив, касающихся всероссийских детско-юношеских турниров.

"Мы хотим расширить заявку, чтобы команды в лиге для игроков не старше 17 и 20 лет играли без "джокеров" - троих игроков, которые старше на год. Это актуально для тех школ, которые работают для подготовки игроков. Им нужно иметь возможность для расширения заявки в течение сезона", - отметил Анохин.

Также он рассказал, что комитет договорился о синхронизации календарей соревнований РФС и Московской федерации футбола. "В юношеской лиге половина команд из Москвы, наши внутренние соревнования от этого страдают. Мы договорились, как синхронизировать календарь соревнований", - подчеркнул он.