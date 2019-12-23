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Бокс

WBA пока не приняла решение по реваншу Поветкин - Хантер

Бой, прошедший в начале декабря в Саудовской Аравии, завершился вничью
Майкл Хантер и Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майкл Хантер и Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Всемирная боксерская ассоциация (WBA) пока не приняла решение по реваншу между россиянином Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером. Об этом ТАСС сообщили в WBA.

"Решение по данному бою пока не принято", - сказал собеседник агентства.

В начале декабря Поветкин провел бой против Хантера в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, завершился ничьей. Обладателем титула суперчемпиона мира является британец Энтони Джошуа.

В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.

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