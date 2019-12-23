"Ак Барс" обменял хоккеиста Ткачева в "Локомотив" на Санникова и Аверина

ТАСС, 23 декабря. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" произвел обмен, по итогам которого форвард Владимир Ткачев перешел в ярославский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Казанцы обменяли Ткачева на двух хоккеистов - 29-летнего нападающего Степана Санникова и 23-летнего защитника Николая Аверина, контракты с ними подписаны до конца сезона-2020/21. Детали соглашения Ткачева с "Локомотивом" не разглашаются.

"Я очень благодарен "Ак Барсу" за хоккейное воспитание и все годы, проведенные в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казань - мой дом, "Татнефть-Арена" стала родной, а работники клуба, тренеры, игроки и болельщики - моей семьей. К сожалению, иногда нужно принимать решения, которые помогут стать лучше в хоккее. Руководство и тренерский штаб "Ак Барса" с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации, вместе мы пришли к варианту, который устроит все стороны", - прокомментировал переход 26-летний Ткачев.

Ткачев выступал за "Ак Барс" с 2012 года, он стал обладателем Кубка Гагарина в 2018 году и серебряным призером лиги в 2015-м. В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата мира - 2017. В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах и набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач).

Санников выступал за "Локомотив" с сезона-2018/19, в нынешнем сезоне хоккеист провел 29 встреч, набрав девять очков (4+5). В составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата мира - 2016. Аверин в этом сезоне сыграл в 15 матчах и забросил одну шайбу.