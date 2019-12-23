СМИ: "Эспаньол" намерен арендовать футболиста Халка до конца сезона

ТАСС, 23 декабря. Бразильский футболист Халк, выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", в ближайшем будущем может стать игроком испанского "Эспаньола". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанский портал Sport.es.

По информации источника, китайский владелец "Эспаньола" Чэнь Яньшэн находится в постоянном контакте с руководством клуба из Шанхая. Стороны обсуждают аренду 33-летнего бразильца до конца сезона.

В этом году в составе китайской команды Халк принял участие в 37 матчах в различных турнирах, забил 17 мячей и отдал десять голевых передач. "Шанхай СИПГ" занял третье место в завершившемся сезоне чемпионата Китая.

Ранее бразильский нападающий выступал за санкт-петербургский "Зенит", с которым становился чемпионом (2014/15) и обладателем Кубка России (2015/16). В команду из Санкт-Петербурга Халк перешел из португальского "Порту", где он трижды выиграл чемпионат Португалии (2008/09, 2010/11, 2011/12), три раза победил в национальном кубке (2008/09, 2009/10, 2010/11), а также выиграл Лигу Европы (2010/11). За сборную Бразилии Халк провел 47 матчей, в которых забил 11 голов. На его счету серебряные медали Олимпиады-2012 и победа в кубке Конфедераций (2013).

"Эспаньол" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав после 18 игр 10 очков. Последняя победа в лиге была достигнута в десятом туре, когда 27 октября в гостях был обыгран "Леванте" (1:0). В следующем туре "Эспаньол" 4 января сыграет на домашнем стадионе с "Барселоной". В 1/16 финала Лиги Европы испанский клуб встретится с английским "Вулверхэмптоном".