Определен состав сборной России по настольному теннису на отборочный турнир к ОИ-2020

ТАСС, 23 декабря. Исполком Федерации настольного тенниса России (ФНТР) утвердил состав сборной для участия в отборочном командном турнире к Олимпийским играм - 2020 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ФНТР.

В состав мужской сборной вошли Александр Шибаев, Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Вильдан Гадиев и Саади Исмаилов. Женскую сборную на турнире представят Полина Михайлова, Яна Носкова, Ольга Воробьева, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых.

Отборочный турнир пройдет в португальском Гондомаре 22-26 января, по его итогам будет разыграно девять из 16 командных олимпийских лицензий. Всего в соревнованиях примут участие 34 мужских и 30 женских сборных. Девять лучших сборных смогут выставить на Играх-2020 по два теннисиста в индивидуальных соревнованиях. На данный момент на Олимпиаду квалифицировались мужские и женские сборные Австралии, Бразилии, Германии, Египта, Китая, США и Японии.