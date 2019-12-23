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Летние олимпийские виды спорта

Определен состав сборной России по настольному теннису на отборочный турнир к ОИ-2020

Отборочный турнир пройдет в португальском Гондомаре 22-26 января
Полина Михайлова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Полина Михайлова
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Исполком Федерации настольного тенниса России (ФНТР) утвердил состав сборной для участия в отборочном командном турнире к Олимпийским играм - 2020 в Токио. Об этом сообщает пресс-служба ФНТР.

В состав мужской сборной вошли Александр Шибаев, Кирилл Скачков, Владимир Сидоренко, Вильдан Гадиев и Саади Исмаилов. Женскую сборную на турнире представят Полина Михайлова, Яна Носкова, Ольга Воробьева, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых.

Отборочный турнир пройдет в португальском Гондомаре 22-26 января, по его итогам будет разыграно девять из 16 командных олимпийских лицензий. Всего в соревнованиях примут участие 34 мужских и 30 женских сборных. Девять лучших сборных смогут выставить на Играх-2020 по два теннисиста в индивидуальных соревнованиях. На данный момент на Олимпиаду квалифицировались мужские и женские сборные Австралии, Бразилии, Германии, Египта, Китая, США и Японии.

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Летние олимпийские виды спорта
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