Бегунья Гуляева является самой тестируемой РУСАДА спортсменкой с начала 2019 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России 2019 года в беге на 800 м и 1500 м Александра Гуляева является самой тестируемой спортсменкой страны с начала года. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по ноябрь бегунья двенадцать раз проходила допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

25-летняя спортсменка, в срок выполнившая нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре на обеих дистанциях (800 м, 1500 м), не сумела выступить в Дохе по причине того, что незадолго до начала главного старта сезона Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала ей в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах в условиях отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

11 раз с начала года тестировались РУСАДА на допинг бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников.