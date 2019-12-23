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Допинг в спорте

Бегунья Гуляева является самой тестируемой РУСАДА спортсменкой с начала 2019 года

Бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников тестировались 11 раз с начала года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка России 2019 года в беге на 800 м и 1500 м Александра Гуляева является самой тестируемой спортсменкой страны с начала года. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), с января по ноябрь бегунья двенадцать раз проходила допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

25-летняя спортсменка, в срок выполнившая нормативы для участия в чемпионате мира в Катаре на обеих дистанциях (800 м, 1500 м), не сумела выступить в Дохе по причине того, что незадолго до начала главного старта сезона Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказала ей в получении нейтрального статуса, необходимого для участия в международных стартах в условиях отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

11 раз с начала года тестировались РУСАДА на допинг бегуны Владимир Никитин и Константин Плохотников.

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Допинг
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