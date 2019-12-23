Россияне забили девять голов словакам в последней игре перед молодежным ЧМ по хоккею

ТАСС, 23 декабря. Хоккеисты сборной России (игроки не старше 20 лет) со счетом 9:1 разгромили молодежную команду Словакии в заключительном товарищеском матче перед молодежным чемпионатом мира. Встреча прошла в словацкой Жилине.

В составе россиян отличились Александр Романов (5-я минута), Иван Морозов (11), Александр Чованов (15), Егор Соколов (16, 48), Максим Грошев (23), Никита Александров (25), Дмитрий Воронков (33) и Василий Подколзин (56). У словаков шайбу забросил Максим Чайкович (18).

До этого россияне в товарищеском матче в субботу обыграли команду Казахстана (5:0).

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец. Матчи группового турнира российские хоккеисты проведут в Остраве, где встретятся с командами Чехии (26 декабря), Канады (28 декабря), США (29 декабря) и Германии (31 декабря).

На предыдущем молодежном чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. Российские хоккеисты становились победителями турнира четыре раза, последний раз - в 2011 году.