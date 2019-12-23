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Футбол в Англии

"Тоттенхэм" во второй раз в сезоне подал апелляцию на удаление футболиста Сона

Красная карточка, показанная форварду два месяца назад, была отменена

ТАСС, 23 декабря. "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление нападающего команды Сон Хын Мина за фол в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

В воскресенье "Тоттенхэм" на домашнем поле уступил "Челси" (0:2). Сон увидел перед собой красную карточку на 62-й минуте, это произошло после того, как он ударил ногой немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера. За это южнокорейскому футболисту грозит трехматчевая дисквалификация. В ноябре лондонскому клубу удалось добиться отмены красной карточки, показанной Сону в матче 11-го тура против "Эвертона" (1:2) за фол на португальце Андре Гомеше, который привел к перелому ноги, независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии после рассмотрения эпизода признала ошибку главного судьи той встречи.

"Я надеюсь, что Сон не будет наказан пять раз. Первое - когда Рюдигер фолил на нем, второе - когда он был удален, третье - когда он не сможет сыграть против "Брайтона". Четвертое - пропуск матча с "Норвичем", а пятое - пропуск игры с "Саутгемптоном". Я считаю, что достаточно первых двух пунктов", - заявил главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

После 18 туров "Тоттенхэм" занимает седьмое место в Английской премьер-лиге, набрав 26 очков. Ближайший матч команды пройдет 26 декабря, лондонцы сыграют на домашней арене с "Брайтоном".

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