"Тоттенхэм" во второй раз в сезоне подал апелляцию на удаление футболиста Сона

ТАСС, 23 декабря. "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление нападающего команды Сон Хын Мина за фол в матче 18-го тура чемпионата Англии против "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

В воскресенье "Тоттенхэм" на домашнем поле уступил "Челси" (0:2). Сон увидел перед собой красную карточку на 62-й минуте, это произошло после того, как он ударил ногой немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера. За это южнокорейскому футболисту грозит трехматчевая дисквалификация. В ноябре лондонскому клубу удалось добиться отмены красной карточки, показанной Сону в матче 11-го тура против "Эвертона" (1:2) за фол на португальце Андре Гомеше, который привел к перелому ноги, независимая комиссия Футбольной ассоциации Англии после рассмотрения эпизода признала ошибку главного судьи той встречи.

"Я надеюсь, что Сон не будет наказан пять раз. Первое - когда Рюдигер фолил на нем, второе - когда он был удален, третье - когда он не сможет сыграть против "Брайтона". Четвертое - пропуск матча с "Норвичем", а пятое - пропуск игры с "Саутгемптоном". Я считаю, что достаточно первых двух пунктов", - заявил главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

После 18 туров "Тоттенхэм" занимает седьмое место в Английской премьер-лиге, набрав 26 очков. Ближайший матч команды пройдет 26 декабря, лондонцы сыграют на домашней арене с "Брайтоном".