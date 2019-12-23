"Торпедо" обменяло хоккеиста Хаудена в "Витязь" на денежную компенсацию

ТАСС, 23 декабря. Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" обменял нападающего Куинтона Хаудена в подмосковный "Витязь" на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба подольского клуба.

Детали соглашения не разглашаются.

27-летний Хауден в этом сезоне провел 36 матчей и набрал 13 очков (семь шайб + шесть голевых передач). Последний раз он отличился 22 ноября в матче против новосибирской "Сибири". Ранее он провел два сезона в минском "Динамо", всего на его счету 150 матчей в КХЛ, в которых он набрал 73 очка (36+37).

Также Хауден был выбран на драфте 2010 года клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида" под 25-м номером. В составе сборной Канады он стал бронзовым призером Олимпийских игр - 2018, а также серебряным (2011) и бронзовым (2012) призером молодежных чемпионатов мира.