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Летние олимпийские виды спорта

Министерство спорта РФ намерено закупить экипировку на сумму 380,9 млн руб.

Начальная цена контракта составит 380,9 млн руб

ТАСС, 23 декабря. Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Центр спортивной подготовки сборных команд России", которое является подведомственной Министерству спорта РФ организацией, объявило о тендере на поставку экипировки общего назначения для членов российских команд в олимпийских видах спорта. Соответствующий документ размещен на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 380,9 млн руб.

Срок подачи заявок истекает 31 декабря. Заявки будут рассмотрены до 10 января.

По контракту до конца 2021 года предусмотрена закупка футболок, рубашек, спортивных костюмов, головных уборов и др.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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