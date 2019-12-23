Руководитель Кубка Шпенглера надеется увидеть матчи КХЛ в Давосе в будущем

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Руководитель по спорту традиционного турнира Кубок Шпенглера Фреди Паргатци отметил, что надеется в будущем увидеть матчи Континентальной хоккейной лиги в Давосе. Об этом Паргатци рассказал на пресс-конференции.

В Давосе проходит встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". В 2010 году в матче КХЛ в Давосе СКА выиграл у "Спартака" со счетом 5:1.

"Очень рад услышать, что лед очень хороший. Нам очень приятно, что КХЛ вернулась сюда спустя девять лет. Надеемся, что увидимся с вами скоро еще раз", - сказал Паргатци.

93-й Кубок Шпенглера пройдет с 26 по 31 декабря. КХЛ в турнире будет представлять "Салават Юлаев", который на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.