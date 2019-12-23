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КХЛ

Мэр Давоса назвал матч КХЛ самым интересным из проходивших в городе в нынешнем сезоне

В швейцарском городе проходит матч между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым"

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским "Ак Барсом" и уфимским "Салаватом Юлаевым" является самым интересным из всех прошедших в Давосе по ходу нынешнего сезона. Такое мнение на пресс-конференции высказал мэр Давоса Тарзициус Кавьецель.

Встреча в Давосе проходит в эти минуты, по ходу второго периода команды играют вничью со счетом 3:3.

"Мы горды тем, что проводим такой матч в Давосе. Текущая игра, наверное, cамая интересная из тех, что прошла здесь в этом сезоне. Надеемся, что Кубок Шпенглера тоже пройдет на высоком уровне", - отметил Кавьецель.

Кубок Шпенглера пройдет с 26 по 31 декабря. От КХЛ в турнире примет участие "Салават Юлаев", который на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.

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"Салават Юлаев" в овертайме победил "Ак Барс" в вынесенном матче КХЛ
Встреча, проходившая в Давосе, завершилась со счетом 4:3
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