Фазель: международная европейская лига может стать частью КХЛ

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Международная европейская лига рано или поздно будет создана и, возможно, станет частью Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

В 2013 году была создана хоккейная Лига чемпионов. Клубы КХЛ в ней участия не принимают.

"Рано или поздно в Европе появится крупная международная лига. Возможно, она будет частью КХЛ, Западной ее конференцией", - отметил Фазель.

"Вполне возможно, что мы однажды увидим швейцарский клуб в КХЛ, вряд ли это будет "Давос", слишком маленький рынок, но клубы из Женевы или Цюриха могут быть в этом заинтересованы. И швейцарская хоккейная ассоциация не против того, чтобы клубы вступали в КХЛ. У них просто есть условие - если они вернутся из КХЛ, то придется начинать с самых низов, с низшей лиги. Это многих останавливает", - добавил президент IIHF.

На данный момент в КХЛ, помимо российских клубов, выступают команды из Белоруссии, Латвии, Казахстана, Китая и Финляндии. Ранее в состав КХЛ входили команды из Словакии, Чехии, Хорватии и Украины.