Футболист "Зальцбурга" Фаркаш рассказал о пережитом в октябре инсульте

ТАСС, 23 декабря. Защитник австрийского футбольного клуба "Зальцбург" Патрик Фаркаш рассказал об инсульте, пережитом за несколько дней до матча группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Наполи". Комментарий Фаркаша приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

27-летний Фаркаш почувствовал себя плохо во время тренировки 21 октября, клуб не разглашал информацию о состоянии его здоровья.

"Я не мог пошевелиться, мне показалось, что это конец, - сказал Фаркаш. - Я был заложником в собственном теле. Теперь я хочу оставить это в прошлом. Моя цель - показать на своем примере другим, что после инсульта можно вернуться в спорт и стать еще сильнее".

Фаркаш вернулся к тренировкам и намерен попасть в состав клуба в начале 2020 года.

Австриец выступает в составе "Зальцбурга" с лета 2017 года, он провел за клуб 36 матчей, в которых забил пять мячей и сделал семь голевых передач. В составе "Зальцбурга" Фаркаш стал двукратным чемпионом Австрии и победителем Кубка страны.