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КХЛ

"Салават Юлаев" в овертайме победил "Ак Барс" в вынесенном матче КХЛ

Встреча, проходившая в Давосе, завершилась со счетом 4:3
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме обыграл казанский "Ак Барс" со счетом 4:3 в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в швейцарском Давосе на "Вейлант-Арене" в присутствии 4264 зрителей, арена вмещает 7080 зрителей.

Победную шайбу на 10-й секунде овертайма забросил Филип Ларсен. Также у "Салавата Юлаева" отличились Линус Умарк (8-я минута), Дмитрий Кугрышев (9), Эдуард Гиматов (33). В составе "Ак Барса" шайбы забросили Мэттью Фрэттин (4), Виктор Тихонов (13), Альберт Яруллин (21). Умарк набрал 400 очков в 451 матче в КХЛ (120 шайб + 280 передач).

Перед матчем организаторы перепутали российский гимн, вместо современной версии была поставлена "Патриотическая песня" композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

В текущем сезоне "Ак Барс" и "Салават Юлаев" встретились в четвертый раз, "Салават Юлаев" одержал вторую победу, последнее "зеленое дерби" прошло 19 декабря в Казани и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. По ходу регулярного чемпионата "Ак Барс" и "Салават Юлаев" сыграют еще дважды в Казани. В других матчах дня екатеринбургский "Автомобилист" на выезде переиграл "Куньлунь" из Пекина со счетом 4:1, защитник гостей Ефим Гуркин провел 300-й матч в КХЛ (292 в регулярном чемпионате и восемь - в плей-офф). Челябинский "Трактор" в гостях оказался сильнее череповецкой "Северстали", хозяева потерпели пятое поражение подряд в КХЛ.

Игра прошла под брендом KHL Games, номинальным хозяином льда была уфимская команда. Подобная встреча станет пятой в истории лиги и третьей в Швейцарии. В прошлом году московский ЦСКА и петербургский СКА встречались с братиславским "Слованом" в Вене и с рижским "Динамо" в Цюрихе. Ранее в Давосе проходил матч КХЛ - в 2010 году петербургский СКА выиграл у московского "Спартака" со счетом 5:1.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 47 очков после 42 игр и располагается на пятой строчке на Востоке, команда прервала трехматчевую серию поражений. "Ак Барс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в среду, "Салават Юлаев" примет московский ЦСКА 6 января 2020 года. С 26 по 31 декабря "Салават Юлаев" примет участие в традиционном турнире - Кубке Шпенглера, на групповом этапе уфимский клуб сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.

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