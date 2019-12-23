Цулыгин: ряд основных хоккеистов "Салавата Юлаева" пропустят Кубок Шпенглера

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Несколько хоккеистов основного состава "Салавата Юлаева" не примут участие в Кубке Шпенглера. Об этом журналистам сообщил главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин.

Кубок Шпенглера пройдет в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. "Салават Юлаев" на групповом этапе сыграет со швейцарской "Амбри-Пиоттой" и финским ТПС.

"Кто-то уедет и не будет играть на Кубке Шпенглера. У нас сейчас будет вечер, мы с докторами проконсультируемся, кому лучше будет здесь сыграть, а кому восстанавливаться. Ряд игроков играли на уколах, они будут восстанавливаться", - пояснил Цулыгин.

В понедельник "Салават Юлаев" победил "Ак Барс" со счетом 4:3 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Давосе. "Помимо победы в дерби, это еще и два очка в копилку, которые надо было завоевывать, чтобы укрепить турнирное положение. Обе команды бились и показали хороший хоккей. Победа над таким хорошим соперником всегда придает эмоций", - отметил Цулыгин.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 47 очков после 42 игр и располагается на пятой строчке на Востоке. "Ак Барс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в среду, "Салават Юлаев" примет московский ЦСКА 6 января 2020 года.