"Торонто" обыграл "Каролину" в матче НХЛ, команды повторили рекорд результативности сезона

ТАСС, 24 декабря. "Торонто" дома переиграл "Каролину" со счетом 8:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Каролины" на 36-й минуте отличился российский форвард Андрей Свечников. Российский нападающий "Торонто" Илья Михеев отметился голевой передачей в эпизоде с первой заброшенной шайбой. Помимо Свечникова, в составе "Каролины" шайбы забросили Брок Макгинн (14), Мартин Нечас (20, 36) и Эрик Хаула (36, 46). У "Торонто" отличились Джейсон Спецца (1), Вильям Нюландер (4), Джон Таварес (6), Остон Мэттьюс (43), Митчелл Марнер (52, 53), Тайсон Бэрри (52) и Пьер Энгвалл (59).

Хоккеисты "Торонто" повели со счетом 3:0 спустя 5 минут 10 секунд после начала первого периода, сразу вслед за этим вратарь гостей Джеймс Раймер уступил свое место Петру Мразеку. К концу первого периода игроки "Каролины" сумели сократить отставание до минимума, второй период гости выиграли со счетом 3:0, причем три шайбы были заброшены за 1 минуту 4 секунды. Третий период "Торонто" выиграл со счетом 5:1, пятую, шестую и седьмую шайбу хоккеисты "Торонто" забросили в общей сложности за 59 секунд.

Свечников провел на льду 17 минут 30 секунд, нанес пять бросков в створ ворот и завершил матч с показателем полезности "-1". В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл 37 матчей, в которых набрал 37 очков (16 голов + 21 передача). 25-летний Михеев провел на льду 15 минут 50 секунд, трижды попал в створ и закончил матч с показателем полезности "-2". Михеев провел 38-й матч в сезоне и набрал 22 очка (семь шайб + 15 передач).

Данный матч делит первое место по результативности в сезоне (14 шайб) с игрой "Питтсбург" - "Ванкувер", которая прошла 28 ноября и завершилась с таким же счетом. По 13 шайб было заброшено в следующих встречах: 20 декабря "Миннесота" на выезде переиграла "Аризону" со счетом 8:5, 8 ноября "Колорадо" на своем льду обыграл "Нэшвилл" (9:4), 31 октября "Тампа" в овертайме на выезде оказалась сильнее "Нью-Джерси" (7:6).

В турнирной таблице "Каролина" занимает пятое место в Восточной конференции (46 очков в 37 матчах), "Торонто" - седьмое (44 очка в 38 встречах). "Торонто" одержал пятую победу подряд. В следующем матче "Торонто" на выезде сыграет с "Нью-Джерси" в ночь с пятницы на субботу, "Каролина" в то же время на выезде сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".