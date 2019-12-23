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КХЛ

Тренер "Ак Барса" Квартальнов не в восторге от игры команды в вынесенном матче КХЛ

Казанский клуб уступил "Салавату Юлаеву" со счетом 3:4 в овертайме

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Главный тренер казанского "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов отметил, что находится не в восторге от игры своей команды в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Давосе. Об этом Квартальнов рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Салавата" Юлаева со счетом 4:3 в овертайме.

"Обидное поражение. Второй период неплохо сыграли, первый был более равный, третий чуть похуже. "Салават" начал от ножа, но мы должны были тоже сыграть получше. Я не в восторге от этого матча, если бы выиграли, наверное, все было бы нормально", - отметил Квартальнов.

"Ак Барс" впервые в нынешнем сезоне потерпел два поражения подряд в регулярном чемпионате. "Мы довольны тем, что происходит с командой, думал, что мы похуже будем идти. Сейчас нам немножко тяжеловато, чуть-чуть уступаем в зрелищности", - сказал Квартальнов.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. "Салават Юлаев" имеет в своем активе 47 очков после 42 игр и располагается на пятой строчке на Востоке. "Ак Барс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в среду, "Салават Юлаев" примет московский ЦСКА 6 января 2020 года.

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