{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеист "Ак Барса" Азеведо считает, что матч в Давосе стал хорошей рекламой КХЛ

Казанский клуб в понедельник уступил в овертайме уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 3:4
Джастин Азеведо Егор Алеев/ТАСС
Описание
Джастин Азеведо
© Егор Алеев/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Джастин Азеведо считает, что встреча регулярного чемпионата с уфимским "Салаватом Юлаевым" в швейцарском Давосе стала хорошей рекламой для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение Азеведо высказал журналистам.

В понедельник "Ак Барс" уступил "Салавату Юлаеву" со счетом 3:4 в овертайме.

"Обе команды сражались, мы хотели выиграть, "Салават Юлаев" играл лучше, к сожалению, не смогли победить. Их вратарь сегодня провел хороший матч. Очевидно, что сегодня была другая атмосфера, лед был хороший, новые ощущения от другого места. Я думаю, это была хорошая реклама КХЛ - много голов, овертайм", - сказал Азеведо.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. В следующей игре команда из Казани в среду на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

Реклама на ТАСС
КХЛ
Покорили Альпы. "Салават Юлаев" победил "Ак Барс" в матче КХЛ в Давосе
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС