Хоккеист "Ак Барса" Азеведо считает, что матч в Давосе стал хорошей рекламой КХЛ

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий казанского "Ак Барса" Джастин Азеведо считает, что встреча регулярного чемпионата с уфимским "Салаватом Юлаевым" в швейцарском Давосе стала хорошей рекламой для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение Азеведо высказал журналистам.

В понедельник "Ак Барс" уступил "Салавату Юлаеву" со счетом 3:4 в овертайме.

"Обе команды сражались, мы хотели выиграть, "Салават Юлаев" играл лучше, к сожалению, не смогли победить. Их вратарь сегодня провел хороший матч. Очевидно, что сегодня была другая атмосфера, лед был хороший, новые ощущения от другого места. Я думаю, это была хорошая реклама КХЛ - много голов, овертайм", - сказал Азеведо.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. В следующей игре команда из Казани в среду на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".