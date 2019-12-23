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КХЛ

Хоккеист "Салавата Юлаева" Умарк отметил хорошую посещаемость матча КХЛ в Давосе

Встречу на трибунах посмотрели 4264 зрителя
Линус Умарк Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Линус Умарк
© Вадим Брайдов/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Линус Умарк отметил посещаемость и атмосферу на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским "Ак Барсом" в швейцарском Давосе. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

Встреча прошла на "Вейлант-Арене" в присутствии 4264 зрителей. "Салават Юлаев" одержал победу со счетом 4:3 в овертайме.

"Для нас этот матч был принципиальным, хорошая победа. На игре было много зрителей, отличная атмосфера. Посещаемость выше, чем я ожидал. У нас шесть игр с "Салаватом Юлаевым" в сезоне и хорошо, что провести одну из них можно в Давосе", - отметил Умарк.

Шведский хоккеист в матче с "Ак Барсом" отметился голом и двумя результативными передачами, достигнув отметки в 400 набранных очков в КХЛ. "У меня 400 очков в КХЛ? Сегодня это ничего не значит. Самое главное - победа, в которой мы очень нуждались", - подчеркнул Умарк.

"Салават Юлаев" имеет в своем активе 47 очков после 42 игр и располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда из Уфы 6 января 2020 года примет московский ЦСКА.

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Покорили Альпы. "Салават Юлаев" победил "Ак Барс" в матче КХЛ в Давосе
Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3
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