Лоури и Шрёдер признаны лучшими игроками недели в НБА

ТАСС, 24 декабря. Разыгрывающий "Торонто" Кайл Лоури и его коллега по амплуа из "Оклахомы" Деннис Шрёдер признаны лучшими игроками девятой недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Лоури стал лучшим в Восточной конференции. "Торонто" одержал четыре победы в четырех матчах. Лоури в среднем набирал 24,5 очка, делал 6,5 подбора и 10 передач. Один раз разыгрывающий оформил по итогам матча трипл-дабл.

Шрёдер стал лучшим в Западной конференции. "Оклахома" тоже одержала четыре победы в четырех встречах. Средние показатели Шрёдера составили 25,3 очка, 5,3 подбора и 6 передач.

"Торонто" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 21 победу и потерпев восемь поражений. "Оклахома" идет седьмой на Западе, имея 15 побед и 14 поражений.