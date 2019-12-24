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НХЛ

"Тампа" разгромила "Флориду" в матче НХЛ. Кучеров преодолел рубеж в 500 очков за карьеру

Теперь в активе российского нападающего 502 балла за результативность
Никита Кучеров AP Photo/Nick Wass
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 24 декабря. "Тампа-Бэй" дома одержала победу над "Флоридой" со счетом 6:1 во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Никита Кучеров забросил шайбу, сделал две результативные передачи и преодолел рубеж в 500 очков за время карьеры в лиге.

В составе победителей отличились Брэйден Пойнт (1-я минута), Виктор Хедман (16, 59), российский защитник Михаил Сергачев (19), Алекс Киллорн (26) и Кучеров (30). Нападающий выступил ассистентом в эпизодах с голами Пойнта и Хедмана. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам. Теперь на счету Кучерова 40 (13 шайб + 27 передач) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в активе Сергачева 19 (6+13) баллов за результативность.

Кучеров провел 481-й матч в НХЛ, в активе россиянина 502 (201+301) очка. Нападающий вышел на 19-е место в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги. Следующим ориентиром для Кучерова является Александр Семин, имеющий в активе 517 (239+278) очков в 650 играх. Лидирует в этом списке Александр Овечкин (1247, 681+566), вторым идет Сергей Федоров (1179, 483+696), третьим - Евгений Малкин (1033, 400+633).

У проигравших единственную шайбу забросил Джонатан Юбердо (23). Российский нападающий Евгений Дадонов очков в матче не набрал. В его активе сейчас 26 (13+13) очков. Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков по воротам.

"Тампа" занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков в 35 матчах. "Флорида" идет на восьмой строчке, имея в активе 41 балл после 36 встреч.

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" на своей площадке уступил "Коламбусу" со счетом 2:3. Победную шайбу в составе гостей забросил российский защитник Владислав Гавриков. Для него гол стал четвертым в сезоне, в активе Гаврикова теперь 6 (4+2) очков.

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