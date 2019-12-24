СМИ: клуб НБА "Кливленд" обменял Кларксона в "Юту" на Экзама

ТАСС, 24 декабря. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" совершил обмен защитника Джордана Кларксона в "Юту" на его коллегу по амплуа Данте Экзама. Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

По информации источника, "Кливленд" также получит два выбора второго раунда на драфтах 2022 и 2023 годов. Сделка станет первой в НБА с 11 июля, когда "Оклахома" и "Хьюстон" совершили обмен Расселла Уэстбрука на Криса Пола.

Контракт Кларксона истекает в конце сезона, у Экзама соглашение будет действовать еще два года. Кларксон был выбран "Вашингтоном" на драфте 2014 года под общим 46-м номером, его средние показатели за карьеру - 14,7 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи за 27 минут 14 секунд на площадке. Экзам в том же году был выбран под пятым номером "Ютой", средние показатели защитника - 5,7 очка, 1,7 подбора и 2,2 передачи за 18 минут 44 секунды.

В текущем сезоне "Юта" идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 18 побед и потерпев 12 поражений. "Кливленд" располагается на 13-й строчке Востока, имея в активе девять побед и 21 поражение.