Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Бостона"

ТАСС, 24 декабря. "Вашингтон" проиграл "Бостону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:7.

В составе столичного клуба шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (35-я минута), Ларс Эллер (56) и Гарнет Хэтэуэй (58). Защитник команды Дмитрий Орлов и нападающий Евгений Кузнецов результативными действиями в матче не отметились. Российский голкипер Илья Самсонов вышел на площадку во втором периоде, сделал три сейва и пропустил одну шайбу.

У "Бостона" шайбы забросили Джейк Дебраск (6), Брэд Маршанд (14), Андерс Бьорк (14), Патрис Бержерон (19, 60), Чарли Койл (27) и Давид Крейчи (57). Лучшим игроком встречи стал голкипер хозяев Туукка Раск (39 сейвов). Второй звездой был признан Койл, третьей - Крейчи.

Овечкин забросил 23-ю шайбу в сезоне. В активе у лидирующего в гонке снайперов нападающего "Бостона" Давида Пастрняка 28 голов. Всего Овечкин набрал 36 (23 шайбы + 13 передач) очков в текущем регулярном чемпионате. На счету Кузнецова 33 (12+21) балла за результативность, у Орлова - 17 (3+14).

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 38 матчах. "Бостон" идет вторым, имея в активе 53 очка после 38 встреч. В следующем матче "Вашингтон" дома примет "Коламбус" 28 декабря. "Бостон" в этот же день на выезде сыграет против "Баффало".

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" в гостях разгромил "Чикаго" со счетом 7:1. Российский нападающий Никита Гусев сделал две результативные передачи. Теперь на его счету 20 (5+15) очков в сезоне.