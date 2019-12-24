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Футбол в Англии

СМИ: Холанд будет получать €230 тыс. в неделю, если перейдет в "Манчестер Юнайтед"

В "Зальцбурге" доход форварда составляет €23 тыс. в неделю

ТАСС, 24 декабря. Норвежский форвард австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холанд будет получать €230 тыс. в неделю, если согласится перейти в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

Как отмечает источник, зарплата 19-го летнего футболиста увеличится в десять раз, сейчас его доход составляет €23 тыс. в неделю. Также сообщается, что в случае выхода в Лигу чемпионов или выигрыша трофея Холанд получит бонусные выплаты.

Холанд выступает за "Зальцбург" с 1 января 2019 года, за это время он провел в составе клуба 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Он является чемпионом Австрии и обладателем кубка страны. За национальную сборную Норвегии он провел два матча.

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