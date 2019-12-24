Поздняков допустил участие ОКР в CAS, который будет рассматривать апелляцию РУСАДА

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ОКР имеет право выступить в Спортивном арбитражном суде (CAS) в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом он рассказал на заседании исполкома ОКР.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA. Совет учредителей, в который входят Олимпийский и Паралимпийский комитеты России до 30 декабря отправит решение о несогласии в WADA, которое подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"19 декабря состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, который рекомендовал не согласиться с санкциями WADA, - сказал Поздняков. - Если сегодня общее собрание поддержит рекомендации набсовета, то в этом случае сторонами спора в спортивном арбитраже будут WADA и РУСАДА в качестве ответчика. ОКР имеет право выступать в качестве третьей стороны, интересы которой могут быть ущемлены WADA. Нам необходимо обсудить вопросы юридической защиты ОКР и прав российских чистых спортсменов".