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Шахматные турниры

Дворкович: матч за шахматную корону между Цзюй Вэньцзюнь и Горячкиной будет конкурентным

Матч пройдет в январе 2020 года в Китае и России
Президент FIDE Аркадий Дворкович Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Матч за звание чемпионки мира по шахматам между китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной будет очень конкурентным, зрители проявляют огромный интерес к предстоящей встрече шахматисток. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула Цзюй Вэньцзюнь и претенденткой Горячкиной пройдет в январе 2020 года в Китае и России. Первая часть матча будет сыграна в Шанхае с 4 по 12 января, а вторая - во Владивостоке с 15 по 25 января.

"Ожидается очень конкурентный матч, российско-китайское противостояние продолжается, - сказал Дворкович. - FIDE считает, что проведение матча на двух площадках, как в России, на острове Русский, так и в Шанхае, будет наилучшим вариантом. Интерес к матчу огромный".

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияШахматные турниры
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