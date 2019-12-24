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ММА

РУСАДА и МВД провели антидопинговое мероприятие на Открытом Кубке Москвы по ММА

Было выявлено использование запрещенных субстанций тремя финалистами

ТАСС, 24 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) совместно с главным управлением по контролю за оборот наркотиков МВД провело профилактическое антидопинговое мероприятие на Открытом Кубке Москве по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Турнир прошел 24 ноября. По итогам антидопингового мероприятия было выявлено использование запрещенных субстанций тремя финалистами.

"После обработки результатов специалистами РУСАДА все материалы будут переданы в ГУНК МВД России для проверки спортсменов, тренеров и другого персонала на предмет административных правонарушений либо преступлений, связанных с использованием запрещенных в спорте субстанций и методов", - говорится в сообщений.

РУСАДА и российские правоохранительные органы впервые провели подобное совместное мероприятие.

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ММА
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