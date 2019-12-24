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Матч за мировую шахматную корону

FIDE объявит место проведения матча за мировую шахматную корону в январе

Призовой фонд матча составит около €2 млн
Президент FIDE Аркадий Дворкович Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная шахматная федерация (FIDE) объявит место проведения матча за мировую шахматную корону в январе, после окончания матча за звание чемпионки мира. Об этом ТАСС рассказал глава FIDE Аркадий Дворкович.

Матч за звание чемпионки мира по шахматам между действующей обладательницей титула китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной пройдет в январе 2020 года в Китае и России. Первая часть матча будет сыграна в Шанхае с 4 по 12 января, а вторая - во Владивостоке с 15 по 25 января.

"У нас есть две заявки, которые мы рассматриваем, - Аргентина и Дубай, - сказал Дворкович. - Есть сомнения в том, что мы успеем объявить до Нового года. Думаю, мы сможем объявить в январе, в конце матча за звание чемпионки мира".

Дворкович напомнил, что призовой фонд матча за титул чемпиона мира в 2020 году составит около €2 млн.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Его соперником по матчу за шахматную корону станет победитель турнира претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичМатч за мировую шахматную корону
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