Футболист "Спартака" Педро Роша проведет следующий год в составе "Фламенго"

ТАСС, 24 декабря. Нападающий Педро Роша, права на которого принадлежат российскому клубу "Спартак", перейдет в бразильский "Фламенго" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Клубы договорились об аренде футболиста до конца 2020 года. В соглашении предусмотрена опция выкупа игрока по окончании аренды. "Фламенго" заплатит "Спартаку" денежную компенсацию за аренду нападающего, а также будет выплачивать его зарплату.

В минувшем сезоне чемпионата Бразилии Роша выступал в составе "Крузейро", проведя 25 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. По итогам сезона "Крузейро" впервые в своей истории вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

В 2019 году "Фламенго" стал шестикратным чемпионом Бразилии, а также второй раз в своей истории выиграл Кубок Либертадорес. 21 декабря в финале клубного чемпионата мира команда из Рио-де-Жанейро уступила английскому "Ливерпулю" (0:1), пропустив единственный мяч в дополнительное время.

Роша перешел в "Спартак" из бразильского "Гремио" летом 2017 года. В составе московского клуба бразилец провел 19 матчей в разных турнирах, забив один мяч и сделав две результативные передачи.