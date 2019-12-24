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Футбол в России

РФС утвердил правило отчисления денег из зарплат игроков в ДЮСШ

Глава РФС считает, что размер выплаты должен быть не менее 1 млн рублей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил введение финансового поощрения от игроков в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ), а также тренерам, воспитавшим игроков. Об этом по итогам заседания на пресс-конференции рассказал президент организации Александр Дюков.

В конце июня 2019 года полузащитник Алексей Сутормин перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а 8 июля клуб из столицы Татарстана объявил о трансфере игрока в "Зенит". 20 августа российские СМИ распространили информацию о том, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тыс. рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости игрока. По данным профильного портала Transfermarkt, она составляла примерно €3,5 млн.

"Работа в этом направлении будет продолжена, мы до конца года рассмотрим возможности, чтобы такие случаи (как с переходом Сутормина - прим. ТАСС) больше не происходили. Есть платеж солидарности, составляющий 5% от суммы трансфера. В игроков школа что-то вложила и должна иметь фиксированный платеж, в любом случае механизм солидарности 5% действует, но размер выплаты должен быть не менее 1 млн рублей. Нужно провести консультацию с клубами, чтобы уточнить размер этой выплаты, до открытия трансферного окна этот вопрос мы решим", - сказал Дюков.

Инициатива нововведения принадлежит комитету детско-юношеского футбола РФС, который в апреле возглавил владелец и президент "Краснодара" Сергей Галицкий. Школы и тренеры будут получать по пять процентов от дохода за первый год контракта, ранее компенсация зависела от суммы трансфера футболиста. Средства смогут получить те ДЮСШ или клубы, в которых игроки проходили подготовку с 10 лет до 21 года.

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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