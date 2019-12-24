Футболист Манджукич перешел из "Ювентуса" в катарский "Аль-Духаиль"

ТАСС, 24 декабря. Хорватский форвард Марио Манджукич перешел из итальянского футбольного клуба "Ювентус" в катарский "Аль-Духаиль". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу катарской команды.

Детали контракта с Манджукичем не разглашаются.

Манджукичу 33 года, он выступал в составе "Ювентуса" с лета 2015 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Италии, трехкратным победителем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны, а также финалистом Лиги чемпионов. В текущем сезоне Манджукич не провел ни одного матча (с этого сезона клуб возглавляет Маурицио Сарри).

Также хорват играл за немецкие "Баварию" и "Вольфсбург", испанский "Атлетико" и хорватские "Динамо" (Загреб) и "Загреб". В составе "Баварии" Манджукич стал двукратным чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок страны, по одному разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Германии и клубный чемпионат мира.

Манджукич провел 89 матчей в составе национальной сборной, в которых забил 33 гола, он является вторым бомбардиром в истории сборной Хорватии (лидирует Давор Шукер, забивший 45 мячей). В составе национальной команды Манджукич принял участие в чемпионате мира 2018 года, он провел шесть игр, забил три мяча и стал серебряным призером турнира.