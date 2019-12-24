ЦСКА в четвертый раз подряд обыграл "Металлург" в матчах КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду переиграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (32-я и 49-я минуты) и Максим Шалунов (40). У "Металлурга" отличились Сергей Мозякин (10) и Андрей Нестрашил (33). По ходу матча армейцы дважды отыгрывались.

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 500-й матч в КХЛ (429 в регулярном чемпионате и 71 в плей-офф), его партнер по команде и амплуа, Мэт Робинсон, сыграл в своем 400-м матче в КХЛ (330 в регулярном чемпионате и 70 в плей-офф). Форвард ЦСКА Антон Слепышев провел 300-й матч в КХЛ (246 в регулярном чемпионате и 54 в плей-офф). Защитник "Металлурга" Иван Верещагин сыграл в 300-м матче в КХЛ (268 в регулярном чемпионате и 32 в плей-офф).

На матче продолжила действовать социальная акция "Елка желаний", в рамках которой болельщики, посещающие домашние матчи ЦСКА, могут оставить подарки для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов из детских домов, ранее написавших свои пожелания.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, первый матч прошел 28 ноября, гостевую победу в нем одержали армейцы со счетом 3:1. ЦСКА одержал четвертую победу подряд над "Металлургом" в матчах КХЛ, в последний раз магнитогорцы переиграли москвичей 21 декабря 2017 года, одержав в Москве победу со счетом 4:1.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 59 очков в 39 матчах. Армейцы одержали шестую победу подряд. "Металлург" занимает девятое место в Восточной конференции, в активе магнитогорского клуба 43 очка в 41 матче. В следующем матче ЦСКА примет московское "Динамо" в среду, "Металлург" на выезде сыграет с рижским "Динамо" в четверг.