{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

В социальных сетях также появилось совместное фото хоккеиста и президента США
Александр Овечкин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Александр Овечкин
© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа. Об этом в сториз в своем Instagram сообщила супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

"Приятно познакомиться, мистер президент", - написала Шубская. В социальных сетях также появилось совместное фото Овечкина и Трампа, на котором 34-летний российский хоккеист дарит президенту США свой игровой свитер.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681 гол + 566 результативных передач). В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.

Теги
Овечкин, Александр МихайловичТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Массовый спорт
Всемирный саммит спорта и бизнеса "Спорт-Аккорд" пройдет в Екатеринбурге в мае 2021 года
Каждый год он проводится в новом городе и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС