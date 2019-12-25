Александр Овечкин посетил рождественский ужин Дональда Трампа

ТАСС, 25 декабря. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин посетил рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа. Об этом в сториз в своем Instagram сообщила супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

"Приятно познакомиться, мистер президент", - написала Шубская. В социальных сетях также появилось совместное фото Овечкина и Трампа, на котором 34-летний российский хоккеист дарит президенту США свой игровой свитер.

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681 гол + 566 результативных передач). В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.