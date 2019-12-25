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Олимпиада-2020 в Токио

Женская сборная КНДР по футболу снялась с отбора на ОИ-2020, который пройдет в Южной Корее

Организаторы турнира не будут искать замену

ТАСС, 25 декабря. Женская сборная КНДР пропустит третий отборочный раунд на Олимпийские игры 2020 года в зоне АФК (Азиатская конфедерация футбола). Об этом в среду сообщает агентство Yonhap.

"КНДР не объяснила причину пропуска, - заявил источник агентства. - Южнокорейская футбольная ассоциация в скором времени сделает соответствующее заявление".

Сборная КНДР должна была сыграть в группе А вместе с командами Южной Кореи, Вьетнама и Мьянмы. Встречи группы А пройдут с 3 по 9 февраля в южнокрейском Чеджу. После отказа от участия сборной КНДР организаторы турнира не будут искать ей замену, в группе сыграют три команды.

В группе В, матчи которой пройдут в китайском Ухане, сыграют сборные Австралии, Китая, Таиланда и Тайваня.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Олимпиада-2020 в Токио
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