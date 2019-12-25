Голодец: россияне завоевали более 600 медалей на международных турнирах в 2019 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали более 600 медалей на международных турнирах в 2019 году, в прошлом году наград было 327. Об этом сообщила в среду вице-премьер Ольга Голодец на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам при президенте РФ.

"Этот год был особенно успешным для российского спорта в плане завоевания медалей. У нас в этом году 601 медаль на международных турнирах по сравнению с 327 в 2018 году. Особенно яркими стали выступления наших команд в фигурном катании, плавании, спортивной и художественной гимнастике, фехтовании и других видах спорта", - сказала Голодец.

По ее словам, в следующем году Россия будет принимать порядка 10 крупных международных соревнований, среди которых матчи чемпионата Европы по футболу, чемпионат мира по санному спорту, чемпионат Европы по тяжелой атлетике, Ironman в Санкт-Петербурге, Игры стран СНГ в Казани, Спортивные игры стран БРИКС в Челябинске, чемпионат мира по хоккею с мячом и др.

Голодец добавила, что вовлечению россиян в занятия физкультурой и спортом способствует проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий. В этом году состоялось 364 массовых мероприятия, из которых самыми популярными стали "Лыжня России" (1,5 млн участников) и "День зимних видов спорта" (1 млн участников).