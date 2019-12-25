{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

Встреча завершилась со счетом 5:0
Хоккеисты "Спартака" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 25 декабря. Московский "Спартак" со счетом 5:0 победил на выезде новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35), Илья Зубов (38), Михаил Юньков (39) и Робин Ганзл (46).

Зубов в шести последних матчах набрал девять очков (три гола + шесть передач). Латвийский нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш, сделавший две результативные передачи, набирает очки в пяти последних встречах (2+6). Это поражение стало самым крупным для новосибирцев в текущем сезоне, до этого они проигрывали с разницей в четыре шайбы 14 ноября в гостях нижегородскому "Торпедо" (2:6).

"Спартак" одержал четвертую победу кряду и занимает четвертую строчку в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. "Сибирь" после 39 игр идет седьмой на Востоке, в активе команды 45 очков. В следующем матче "Спартак" 27 декабря на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Сибирь" в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Хабаровский "Амур" одержал третью победу кряду, обыграв дома "Торпедо" (2:0), екатеринбургский "Автомобилист" поднялся на третью строчку на Востоке после гостевой победы в овертайме над владивостокским "Адмиралом" (2:1), минское "Динамо" потерпело 11-е поражение подряд, уступив в гостях пекинскому "Куньлуню" (1:2).

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Нападающий "Зенита" Азмун попал в топ-100 футболистов года по версии газеты Marca
Издание опубликовало список футболистов, которые заняли места с 51-го по 100-е
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС