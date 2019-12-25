"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

ТАСС, 25 декабря. Московский "Спартак" со счетом 5:0 победил на выезде новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35), Илья Зубов (38), Михаил Юньков (39) и Робин Ганзл (46).

Зубов в шести последних матчах набрал девять очков (три гола + шесть передач). Латвийский нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш, сделавший две результативные передачи, набирает очки в пяти последних встречах (2+6). Это поражение стало самым крупным для новосибирцев в текущем сезоне, до этого они проигрывали с разницей в четыре шайбы 14 ноября в гостях нижегородскому "Торпедо" (2:6).

"Спартак" одержал четвертую победу кряду и занимает четвертую строчку в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. "Сибирь" после 39 игр идет седьмой на Востоке, в активе команды 45 очков. В следующем матче "Спартак" 27 декабря на выезде сыграет с челябинским "Трактором", "Сибирь" в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Хабаровский "Амур" одержал третью победу кряду, обыграв дома "Торпедо" (2:0), екатеринбургский "Автомобилист" поднялся на третью строчку на Востоке после гостевой победы в овертайме над владивостокским "Адмиралом" (2:1), минское "Динамо" потерпело 11-е поражение подряд, уступив в гостях пекинскому "Куньлуню" (1:2).