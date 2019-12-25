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Футбол в Англии

СМИ: лондонский "Арсенал" хочет выкупить футболиста "Лестера" Ндиди

Клуб из столицы Великобритании готов отдать за нигерийца хавбека Гранита Джаку и более €45 млн

ТАСС, 25 декабря. Лондонский "Арсенал" готов отдать швейцарского футболиста Гранита Джаку, доплатив €46,5 млн, за нигерийского полузащитника "Лестера" Уилфрида Ндиди. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Leicester Mercury.

По мнению издания, руководство "Арсенала" было впечатлено игрой 23-летнего нигерийца в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). В первую очередь, это касается его оборонительных действий - "Лестер" делит с "Ливерпулем" первое место в лиге по количеству пропущенных голов (14).

Ндиди провел 17 игр в составе "Лестера" в нынешнем сезоне АПЛ и забил два мяча. 27-летний Джака сыграл за "Арсенал" в нынешнем сезоне АПЛ 13 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

После 18 игр "Лестер" находится на втором месте в АПЛ, набрав 39 очков. 26 декабря подопечные Брендана Роджерса встретятся на домашней арене с лидером английского чемпионата "Ливерпулем".

"Арсенал" по итогам 18 туров идет на 11-й позиции, набрав 23 очка. В следующем туре 26 декабря лондонцы в гостях встретятся с "Борнмутом".

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