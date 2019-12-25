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Шахматные турниры

Церемония открытия ЧМ по рапиду и блицу состоялась в Москве

Турниры пройдут в "Лужниках" с 26 по 30 декабря

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Церемония открытия чемпионатов мира по рапиду и блицу прошла в Москве. Мероприятие состоялось в Центральном доме шахматиста им. М. Ботвинника.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу пройдут с 26 по 30 декабря в БСА "Лужники". "Отличная идея, снова провести такой большой турнир в "Лужниках" после чемпионата мира по футболу. Желаю всем удачи, оргкомитет сделает все возможное для комфортной игры", - сказал глава Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В чемпионатах мира примут участие более 250 шахматистов, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), Левона Ароняна (Армения), Аниша Гири (Нидерланды), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США), Максима Вашье-Лаграва (Франция), Владислава Артемьева (Россия), а также 14-го чемпиона мира Владимира Крамника (Россия), в январе объявившего об окончании профессиональной карьеры.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичШахматные турниры
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