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Летние олимпийские виды спорта

Московское и казанское "Динамо" сыграют в финале Кубка России по волейболу среди женщин

Финальная игра пройдет в четверг в Казани

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Волейболистки казанского "Динамо" победили "Локомотив" (Калининградская область) во втором полуфинальном матче Кубка России - 2019. "Финал четырех" проходит в Казани.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу казанского клуба.

В другом матче "Финала четырех" московское "Динамо" было сильнее "Уралочки" (Свердловская область) - 3-1.

Финальный матч между московским и казанским "Динамо" состоится в четверг, начало встречи - 19:00 мск. Также в четверг пройдет матча за третье место между "Уралочкой" и "Локомотивом" (16:00 мск).

Волейболистки казанского "Динамо" четырежды выигрывали Кубок России (2010, 2012, 2016, 2017), трижды становились серебряными (2011, 2013, 2015) и один раз бронзовыми (2018) призерами турнира.

Московское "Динамо" является действующим обладателем трофея, всего одержав четыре победы (2009, 2011, 2013, 2018), также клуб шесть раз завоевывал серебряные (2004, 2005, 2007, 2008, 2012, 2016) и три раза бронзовые (2006, 2014, 2015) медали.

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Летние олимпийские виды спорта
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