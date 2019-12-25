Яшкин: хоккеисты "Динамо" в матче с ЦСКА сделали то, что запланировали

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА сыграли так, как запланировали, одержав заслуженную победу. Об этом журналистам рассказал нападающий бело-голубых Дмитрий Яшкин.

В среду "Динамо" победило ЦСКА со счетом 3:0. Яшкин отметился двумя заброшенными шайбами.

"Сделали то, что хотели и заслуженно выиграли. Мы два раза проиграли ЦСКА, надо было уже выигрывать, поэтому очень важная игра. Мы настраивались, как и на любую игру, а на ЦСКА еще больше концентрировались", - отметил Яшкин.

"Динамо" набрало 53 очка в 41 матче и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, имея в активе 59 очков после 40 игр. В следующем матче "Динамо" 27 декабря сыграет на выезде с "Барысом" из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский "Витязь".