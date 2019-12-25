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Уфимский "Салават Юлаев" стартует на хоккейном Кубке Шпенглера

Кубок Шпенглера пройдет в швейцарском Давосе в 93-й раз

ТАСС, 26 декабря. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" в четверг проведет первый матч на старейшем турнире Европы - Кубке Шпенглера. Соревнования пройдут в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря.

Участники 93-го по счету Кубка Шпенглера - 2019 разбиты на две группы, которые носят имена знаменитых швейцарских хоккеистов довоенной поры - Биби Торриани и братьев Ганса и Фердинанда Каттини. В группу Каттини вошли хозяева турнира "Давос", сборная Канады и чешский "Оцеларжи", в группу Торриани - "Салават Юлаев", швейцарская "Амбри-Пиотта" и финский ТПС. "Салават Юлаев" трижды принимал участие в Кубке Шпенглера (2007, 2012, 2014) и два раза становился серебряным призером турнира. В 2007 году в финале уфимцы проиграли сборной Канады со счетом 1:2, а 2014-м - уступили швейцарскому "Серветту" (0:3).

Матчи группового раунда проводятся по специальной формуле, давно принятой на Кубке Шпенглера, когда известны лишь пары первого игрового дня, где "Салават Юлаев" сыграет с "Амбри-Пиоттой", а "Оцеларжи" со сборной Канады. Пары остальных матчей определятся по итогам стартовых встреч, причем победившие в первом туре получат день отдыха. По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал - 31 декабря.

23 декабря "Салават Юлаев" провел в Давосе матч регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:3 по буллитам), после которого главный тренер уфимской команды Николай Цулыгин сообщил, что ряд игроков основного состава не примут участие в Кубке Шпенглера и получат отдых. Сборную Канады на предстоящем турнире будет тренировать уволенный из ярославского "Локомотива" после восьми игр нынешнего регулярного чемпионата КХЛ Крэйг Мактавиш. В состав "Кленовых листьев" вошел один игрок КХЛ - защитник "Йокерита" Алекс Грант.

Кубок Шпенглера традиционно проходит в Давосе в конце декабря, в турнире всегда принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах (преимущественно в Швейцарии). Канадцы наряду с "Давосом" являются самыми титулованными командами турнира (по 15 титулов). В прошлом году победителем Кубка Шпенглера стала финская "КалПа".

Российский клуб впервые сыграл на Кубке Шпенглера в 1967 году, на том турнире в Давосе выступил столичный "Локомотив" и добился победы. С тех пор участие отечественных клубов в Кубке Шпенглера стало традиционным. Пять раз Кубок Шпенглера выигрывал московский "Спартак", трижды - СКА из Санкт-Петербурга, по два раза - московские "Локомотив" и "Динамо", по одному титулу на счету второй сборной СССР, "Крыльев Советов", ЦСКА и магнитогорского "Металлурга".

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