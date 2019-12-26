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Евро-2020

Утверждена программа подготовки к проведению в России ЧЕ по футболу 2020 года

Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии турнира и один из четвертьфиналов
Логотип Евро-2020 и кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы EPA/SVEN HOPPE
Описание
Логотип Евро-2020 и кубок, вручаемый победителям чемпионата Европы
© EPA/SVEN HOPPE

ТАСС, 26 декабря. Министерство спорта РФ утвердило программу подготовки к проведению в России в 2020 году чемпионата Европы по футболу. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, ответственным координатором программы назначен Минспорт РФ, ведомство будет осуществлять контроль за ходом реализации программы. Программой также определен перечень объектов инфраструктуры и мероприятий, которые будут полностью или частично финансироваться за счет федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга, включая мероприятия в области продвижения чемпионата Европы, организации фан-зон и транспортного обеспечения.

Всего по программе на 2019 и 2020 годы выделяются 3,54 млрд рублей, из которых 2,98 млрд - средства федерального бюджета, а 559 млн рублей выделяются по линии бюджетов субъектов РФ.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Сборная России на турнире сыграет в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании. Российская команда проведет в Санкт-Петербурге два матча - против бельгийцев (13 июня) и финнов (17 июня), матч с датчанами россияне проведут 22 июня в Копенгагене.

Теги
РоссияЕвро-2020
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Кабмин выделил на подготовку к ЧЕ по футболу более 3,5 млрд рублей
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